Дмитрий Сенников предположил, сможет ли «Динамо» отпустить Константина Тюкавина в «Зенит»
Поделиться
Бывший футболист Дмитрий Сенников высказал мнение о том, сможет ли московское «Динамо» отпустить 21-летнего российского нападающего Константина Тюкавина в петербургский «Зенит»
«Конечно, «Зенит» способен предложить «Динамо» такую сумму за Тюкавина, от которой бело-голубые не смогут отказаться. Понятно, что «Зенит» не предложит «Динамо» € 60 млн. Петербуржцам нет смысла завышать ставки на футболистов, потому что у них и так хороший состав. [Но] даже € 20-30 млн за Тюкавина – это нереальная сумма. Константин – талантливый футболист. Если он продолжит карьеру в «Динамо», то станет одним из лидеров клуба», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».
По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Тюкавина — € 7 млн.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:48
-
10:42
-
10:36
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:49
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:13
-
09:09
-
09:00
Партнерский контент