Дмитрий Сенников предположил, сможет ли «Динамо» отпустить Константина Тюкавина в «Зенит»

Бывший футболист Дмитрий Сенников высказал мнение о том, сможет ли московское «Динамо» отпустить 21-летнего российского нападающего Константина Тюкавина в петербургский «Зенит»

«Конечно, «Зенит» способен предложить «Динамо» такую сумму за Тюкавина, от которой бело-голубые не смогут отказаться. Понятно, что «Зенит» не предложит «Динамо» € 60 млн. Петербуржцам нет смысла завышать ставки на футболистов, потому что у них и так хороший состав. [Но] даже € 20-30 млн за Тюкавина – это нереальная сумма. Константин – талантливый футболист. Если он продолжит карьеру в «Динамо», то станет одним из лидеров клуба», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Тюкавина — € 7 млн.