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Карпин тепло обнимал дочку, Комличенко спасал «Ростов». Лучшие фото матча с «Зенитом»

Карпин тепло обнимал дочку, Комличенко спасал «Ростов». Лучшие фото матча с «Зенитом»
Валерий Карпин с семьёй
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Вчера, 29 июля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче второго тура российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Николай Комличенко успешно реализовал пенальти в конце дополнительного времени и спас команду от поражения. У «Зенита» отличился Матео Кассьерра.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Ростов» по итогам прошлого розыгрыша занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а «Ростов» выиграл у «Факела» (2:1).

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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