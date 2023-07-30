«Рубин» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 15:00
Поделиться
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся казанский «Рубин» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счётом 2:2, а «Оренбург» уступил московскому «Спартаку» — 2:3.
«Оренбург» завершил прошлый сезон чемпионата России на седьмом месте в турнирной таблице. Команда, которую возглавлял Марцел Личка, набрала 46 очков за 30 матчей. «Рубин» стал победителем Мелбет Первой лиги. Казанцы заработали 69 очков в 34 матчах и поднялись в РПЛ.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
13:36
-
13:28
-
13:22
-
13:17
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
12:46
-
12:35
-
12:33
-
12:30
-
12:18
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:48
-
10:42
-
10:36
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:00
Партнерский контент