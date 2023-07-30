Капитан «Ростова» Глебов: у каждого нормального футболиста есть амбиции поиграть в Европе

Капитан «Ростова» Данил Глебов оценил свои перспективы выступления в европейских лигах.
«Есть ли амбиции поиграть в Европе? Я думаю, что у каждого нормального футболиста есть. Пока так.
Наш клуб сделал превью в стиле «Бандитского Петербурга»? В моей жизни не было ничего такого криминального», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
Напомним, вчера, 29 июля, «Ростов» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (1:1) в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В своих социальных сетях ростовчане анонсировали встречу в стиле сериала «Бандитский Петербург».
Глебов стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За время выступлений в составе южан футболист провёл 132 игры, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 8 млн.
- 30 июля 2023
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