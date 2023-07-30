Германия — Колумбия: стартовые составы команд на матч 2-го тура женского ЧМ

В матче 2-го тура группы Н чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Германии и Колумбии. Команды будут играть на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мелиссой Борхас (Гондурас). Начало игры — в 12:30 мск.

Стартовые составы команд:

Германия: Фромс, Хагель, Гендрих, Хут, Дурсун, Обердорф, Дебриц, Бюль, Магулль, Бранд, Попп.

Колумбия: Перес, Каролина Ариас, Даниэла Ариас, Карабали, Ванегас, Монтойя, Бедойя, Андраде, Усме, Кайседо, Рамирес.

Соперницами Германии и Колумбии по группе Н являются национальные команды Марокко и Южной Кореи.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.