Экс-игрок ЦСКА Олисе: один раз только в России подрался. С Березуцким
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Бывший полузащитник ЦСКА Секу Олисе рассказал про драку с Алексеем Березуцким.
«Я в драки вообще не лез никогда. Один раз только в России подрался. С Березуцким. С которым из двух? У которого нос прямой, он еще играл не постоянно, на скамейке сидел — Алексей.
Вот с ним помахались на тренировке. Игровой момент. Я обыграл Алексея один на один, он после этого сыграл против меня жёстко. Я подошёл: «Ты почему так действуешь против меня?» Ну и слово за слово… Нас быстро растащили. Хотя в итоге я остался с фингалом. Потом мы с Березуцким спокойно поговорили и все уладили», — приводит слова футболиста Sport24.
Бывший сборной Либерии Секу Олисе выступал за ЦСКА в период с 2009 по 2015 год. В составе армейцев игрок дважды выиграл Кубок России.
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