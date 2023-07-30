Норвегия разгромила Филиппины со счётом 6:0 в матче женского ЧМ-2023

Завершилась встреча между сборными Норвегии и Филиппин, прошедшая в рамках 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Норвежки разгромили оппоненток со счётом 6:0.
На 7-й минуте нападающая Софи Хауг вывела норвежек вперёд. Она отличилась с передачи защитницы Теи Бьельде. Через 10 минут Хауг оформила дубль. На этот раз ей ассистировала полузащитница Вильде Бёэ Риса. На 31-й минуте Кэролайн Грэм Хансен довела счёт до разгромного.
В начале второго тайма норвежки упрочили преимущество благодаря автоголу полузащитницы Филиппин Алисии Баркер. Через несколько минут полузащитница сборной Норвегии Гуро Райтен забила пятый безответный мяч, реализовав пенальти. На 67-й минуте филиппинки остались вдесятером из-за удаления защитницы Софии Харрисон. В самом конце матча Софи Хауг оформила хет-трик с передачи Райтен и установила окончательный счёт встречи — 6:0. Во втором тайме футболистки отыграли целых 12 дополнительных минут.
- 30 июля 2023
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