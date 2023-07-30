«Интер Майами» купил аргентинца Фариаса

Футбольный клуб «Интер Майами» приобрёл аргентинского полузащитника Факундо Фариаса, сообщает пресс-служба американского клуба.

20-летний футболист перешёл из аргентинского клуба «Колон» и заключил контракт до 2026 года с возможностью продления ещё на два сезона.

«Факундо — многообещающий игрок, и мы рады пригласить его в «Интер Майами». Мы верим, что здесь он сможет реализовать свой потенциал и расширить наши возможности на ряде позиций», — приводит слова спортивного директора «Интера» сайт клуба.

Молодой полузащитник дебютировал в высшем дивизионе Аргентины в ноябре 2019 года. С тех пор он провёл 95 матчей во всех соревнованиях, в том числе восемь игр в Кубке Либертадорес, забив в них три гола. Всего на счету Фариаса 16 голов и девять голевых передач за клуб из Санта-Фе.