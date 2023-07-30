Непомнящий: Литвинов — футболист-созидатель, а ему приходится играть на другой позиции

Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий оценил роль 21-летнего Руслана Литвинова в московском «Спартаке».

«У «Спартака» есть вечная проблема — всегда не хватает одного центрального защитника. Кто бы ни приходил, но всё равно всегда не хватает. Вот они и используют такого игрока как Литвинов в центре защиты. Мне его так жалко… Это футболист-созидатель, а ему приходится играть на другой позиции. Но что поделать», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

Завтра, 31 июля, «Спартак» у себя дома примет «Балтику» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.