Максим Деменко: «Краснодар» по игрокам выглядит лучше, чем «Сочи»

Бывший футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Сочи». Встреча состоится сегодня, 30 июля. Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар» набрал неплохую форму. Да, уверенно обыграли «Динамо», но в Кубке России попался «Спартак». Думали, что с красно-белыми будет бой, но состав у «Краснодара» в том матче был другой. «Сочи» при Хохлове стал другой командой, они мотивированы. Сочинцы одержали две победы. Понятно, что «Краснодар» играет в атакующий футбол, и может быть много забитых мячей. «Краснодар» по игрокам выглядит лучше, чем «Сочи», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».
В 1-м туре РПЛ «Краснодар» победил «Динамо» (3:1), а «Сочи» обыграл «Балтику» (2:0).
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