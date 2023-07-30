Непомнящий: этот сезон для «Зенита» будет непростым

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил нынешнее состояние петербуржского «Зенита» и предположил, как сложится сезон.

«Без Вендела и Малкома «Зенит» объективно выглядит слабее. Всё-таки два сильнейших игрока в команде. «Зенит» вписывает новых игроков в свою команду, а на это нужно время. С другой стороны, соперники понимают, что «Зенит» пока ещё не на том уровне, на котором он был, и играют смелее. Поэтому это абсолютно объективный момент, когда команда, которая играет против «Зенита», играет увереннее и увереннее. Этот сезон для «Зенита» будет непростым, но я думаю, что «Зенит» по тому, кто у них начинает играть, всё равно будет фаворитом.

В состоянии ли «Зенит» без трансферов на вход конкурировать с «Ростовом», «Спартаком» и ЦСКА? В состоянии. Мне кажется, что там прибавляет «Краснодар». Особенно [впечатляет] игра «Краснодара» в атаке. «Локомотив» тоже придёт к лучшему состоянию. От этого чемпионат будет интереснее. Просто так выйти на 6-9 очков вперёд «Зениту» будет сложнее в этом сезоне, но всё равно он остаётся фаворитом», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Во 2-м туре чемпионата России по футболу, «Зенит» упустил победу над «Ростовом» на последних минутах. Матч проходил 29 июля и завершился со счётом 1:1.