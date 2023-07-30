Впервые в истории женских чемпионатов мира хозяйки не вышли в плей-офф

Сегодня, 30 июля, завершился матч 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Швейцарии и Новой Зеландии. Команды играли на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Итоговый результат — 0:0. Сборная Новой Зеландии стала первой хозяйкой чемпионатов мира, которая завершила выступления на турнире уже после группового этапа.

Сборная Швейцарии набрала пять очков и заняла первое место в группе А. Норвегия (4) стала второй. Новая Зеландия (4) расположилась на третьем месте. Турнирную таблицу группы замкнули Филиппины (3).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.