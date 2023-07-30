Впервые в истории женских чемпионатов мира хозяйки не вышли в плей-офф

Сегодня, 30 июля, завершился матч 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Швейцарии и Новой Зеландии. Команды играли на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Итоговый результат — 0:0. Сборная Новой Зеландии стала первой хозяйкой чемпионатов мира, которая завершила выступления на турнире уже после группового этапа.
Сборная Швейцарии набрала пять очков и заняла первое место в группе А. Норвегия (4) стала второй. Новая Зеландия (4) расположилась на третьем месте. Турнирную таблицу группы замкнули Филиппины (3).
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 30 июля 2023
-
13:36
-
13:28
-
13:22
-
13:17
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
12:46
-
12:35
-
12:33
-
12:30
-
12:18
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:48
-
10:42
-
10:36
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:00