Даниил Хлусевич высказался о взаимодействии с Тео Бонгонда в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о взаимодействии с новичком красно-белых Тео Бонгонда.
«Как Бонгонда осваивается в команде? Он не так давно пришел в «Спартак», поэтому нельзя сказать, что мы успели полностью сыграться, но мы налаживаем игровые связи. На тренировках нередко оказываемся в паре, иногда выходим вместе на фланге. Уверен, что дальше будет только лучше! Важно, чтобы все мы были как единое целое и могли перенести этот навык в игру. Ведь в матчах нередко случается так, что ты оказываешься на другой позиции или на другом фланге. Нужно быть готовым к любому развитию событий. У нас вариативная схема, мобильность и взаимозаменяемость на позициях, все стараются искать свободное пространство и открываться», — приводит слова Хлусевича официальный сайт «Спартака».
- 30 июля 2023
-
13:36
-
13:28
-
13:22
-
13:17
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
12:46
-
12:35
-
12:33
-
12:30
-
12:18
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:48
-
10:42
-
10:36
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:00