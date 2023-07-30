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Даниил Хлусевич высказался о взаимодействии с Тео Бонгонда в «Спартаке»

Даниил Хлусевич высказался о взаимодействии с Тео Бонгонда в «Спартаке»
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о взаимодействии с новичком красно-белых Тео Бонгонда.

«Как Бонгонда осваивается в команде? Он не так давно пришел в «Спартак», поэтому нельзя сказать, что мы успели полностью сыграться, но мы налаживаем игровые связи. На тренировках нередко оказываемся в паре, иногда выходим вместе на фланге. Уверен, что дальше будет только лучше! Важно, чтобы все мы были как единое целое и могли перенести этот навык в игру. Ведь в матчах нередко случается так, что ты оказываешься на другой позиции или на другом фланге. Нужно быть готовым к любому развитию событий. У нас вариативная схема, мобильность и взаимозаменяемость на позициях, все стараются искать свободное пространство и открываться», — приводит слова Хлусевича официальный сайт «Спартака».

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