Хлусевич — о календаре: любой футболист скажет, что лучше больше играть, чем тренироваться

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о плотном календаре на старте сезона-2023/2024.

«Мне такое расписание напоминает Англию! Любой футболист скажет, что лучше больше играть, чем тренироваться. Посмотрим, как мы справимся с таким расписанием. «Репетиция» в прошлом сезоне у нас уже была, но тогда со схожей плотностью матчей мы провели около месяца. Большое количество матчей — это возможность для тренера провести ротацию и посмотреть на многих ребят в игре, а для футболистов — проявить лучшие качества. О себе могу сказать точно: физически готов на 100 процентов.

Конечно, команды не всегда будут находиться в одинаковых условиях: перед матчем Кубка мы играли в чемпионате 23-го, а «Краснодар» — 21-го числа. Это плюс два дня для отдыха, восстановления и усвоения теории. К тому же соперника ждал домашний стадион, а мы долго добирались на самолете и автобусе с учётом не самой удобной логистики», — приводит слова Хлусевича официальный сайт «Спартака».