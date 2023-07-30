«Факел» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 17:30
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В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и московский «Локомотив». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Факел» уступил «Ростову» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» — 2:2.
«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков за 30 матчей. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).
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