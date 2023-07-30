«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английские «Ливерпуль» и «Лестер Сити». Команды играли на стадионе «Национальный» в Сингапуре (Сингапур). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:0.
В первом тайме в составе «Ливерпуля» отличились форвард Дарвин Нуньес, полузащитник Бобби Кларк и нападающий Диогу Жота. Две голевые передачи на счету египтянина Мохамеда Сахала. Во второй половине точку в матче поставил шотландский нападающий Бен Доак — 4:0.
«Ливерпуль» завершил сезон-2022\2023 английской Премьер-лиги на пятом месте в турнирной таблице, не попав в Лигу чемпионов. Команда Юргена Клоппа набрала 67 очков за 38 матчей. «Лестер Сити» заработал 34 очка и, финишировав на 18-й строчке, покинул английскую Премьер-лигу. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).
- 30 июля 2023
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