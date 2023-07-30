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«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в товарищеском матче

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались английские «Ливерпуль» и «Лестер Сити». Команды играли на стадионе «Национальный» в Сингапуре (Сингапур). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:0.

В первом тайме в составе «Ливерпуля» отличились форвард Дарвин Нуньес, полузащитник Бобби Кларк и нападающий Диогу Жота. Две голевые передачи на счету египтянина Мохамеда Сахала. Во второй половине точку в матче поставил шотландский нападающий Бен Доак — 4:0.

«Ливерпуль» завершил сезон-2022\2023 английской Премьер-лиги на пятом месте в турнирной таблице, не попав в Лигу чемпионов. Команда Юргена Клоппа набрала 67 очков за 38 матчей. «Лестер Сити» заработал 34 очка и, финишировав на 18-й строчке, покинул английскую Премьер-лигу. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
30 июля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 Нуньес – 30'   2:0 Кларк – 35'   3:0 Жота – 38'   4:0 Доак – 64'
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