Хлусевич рассказал, в чём прибавил при работе с Абаскалем в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, в чём ему удалось прибавить при работе с тренерским штабом Гильермо Абаскаля за прошлый сезон.
«Что-то одно выбрать непросто. Думаю, я стал лучше в плане техники, укрепил менталитет. Ещё улучшил тактическое понимание на позиции защитника: раньше чаще играл ближе к атаке, а теперь моё основное амплуа — оборонительного характера. При этом главный тренер просит меня активнее подключаться вперёд. В этом аспекте многое получалось, но не хватало точного удара или последней передачи. Однако всегда помню, что моя основная работа — это защита.
Главный тренер назвал отсутствие стабильности одной из самых больших проблем «Спартака» в прошлом сезоне? На самом деле мы создавали много моментов почти в каждой игре второй части сезона. Где-то не хватало везения, где-то — хладнокровной реализации, за счёт чего мы теряли очки при необязательных ничьих.
Стабильности хочется больше всего — больше даже общекомандной, чем индивидуальной. При её отсутствии результат всё время будет плавать. Но футбол во многом зависит от человеческого фактора и ошибок. Думаю, если бы играли роботы, мы наблюдали бы за скучнейшими матчами с нулевым счётом», — приводит слова Хлусевича официальный сайт «Спартака».
- 30 июля 2023
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