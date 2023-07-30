Защитник «Сочи» Дркушич: думаю, что я сильнее защитников «Зенита»
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Словенский защитник «Сочи» Ванья Дркушич сравнил себя с центральными защитниками петербуржского «Зенита» и назвал самые большие клубы России.
«У «Зенита» хорошие центральные защитники, но я всегда думаю, что я лучше. Думаю, я сильнее них. Но если они на поле показывают, что лучше меня, я скажу: «Хорошо, браво»
Хотел бы я перейти в «Зенит»? Да, конечно. Думаю, это мечта каждого игрока, приехавшего в Россию. Думаю, «Зенит» и «Спартак» — самые большие клубы в стране», — приводит слова словенца «РБ Спорт».
23-летний футболист «Сочи» присоединился к клубу зимой 2022 года, перейдя из словенского клуба «Браво». За клуб с юга России он провёл 43 матча, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.
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