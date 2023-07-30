«Антверпен» объявил о переходе нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке

25-летний нигерийский нападающий ЦСКА Чидера Эджуке стал игроком «Антверпена», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Футболист, у которого есть действующий контракт с армейцами, приостановил его, воспользовался поправкой ФИФА и подписал однолетнее соглашение с бельгийским клубом.
До этого Эджуке уже приостанавливал контракт с ЦСКА летом 2022 года, после чего на правах годичной аренды ушёл в «Герту», в составе которой в 21 матче во всех турнирах отдал три результативные передачи. Соглашение нападающего с московской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 5,5 млн.
Нигериец стал игроком ЦСКА в августе 2020 года. За армейцев Эджуке провёл 65 игр, отметившись 10 голами и восемью результативными передачами.
- 30 июля 2023
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