«Антверпен» объявил о переходе нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке

25-летний нигерийский нападающий ЦСКА Чидера Эджуке стал игроком «Антверпена», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Футболист, у которого есть действующий контракт с армейцами, приостановил его, воспользовался поправкой ФИФА и подписал однолетнее соглашение с бельгийским клубом.

До этого Эджуке уже приостанавливал контракт с ЦСКА летом 2022 года, после чего на правах годичной аренды ушёл в «Герту», в составе которой в 21 матче во всех турнирах отдал три результативные передачи. Соглашение нападающего с московской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 5,5 млн.

Нигериец стал игроком ЦСКА в августе 2020 года. За армейцев Эджуке провёл 65 игр, отметившись 10 голами и восемью результативными передачами.