Дркушич: в последнее время в матчах матерюсь на русском, а не на словенском или английском

23-летний словенский защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал о том, что стал чаще использовать русские матерные слова.

«В последнее время в матчах использую мат на русском, а не на словенском или английском. Любимое слово — пипец», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Футболист стал игроком сочинского клуба в январе 2022 года. За время выступлений за южан Дркушич провёл 43 игры во всех официальных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость словенского защитника — € 3 млн.

Сегодня, 30 июля, «Сочи» сыграет с «Краснодаром» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.