«Рубин» — «Оренбург»: Фамейе вывел казанцев вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Оренбургом». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте матча нападающий казанцев Джоэль Фамейе открыл счёт с передачи Александра Зотова. Мирлинд Даку откликнулся на заброс к лицевой линии, прострелил оттуда в центр штрафной, набежавший Зотов пробил в касание, после чего мяч рикошетом от Фамейе залетел в сетку ворот.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счётом 2:2, а «Оренбург» уступил московскому «Спартаку» — 2:3.

«Оренбург» завершил прошлый сезон чемпионата России на седьмом месте в турнирной таблице. Команда, которую возглавлял Марцел Личка, набрала 46 очков за 30 матчей. «Рубин» стал победителем Мелбет Первой лиги. Казанцы заработали 69 очков в 34 матчах и поднялись в РПЛ.