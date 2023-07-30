«Рубин» — «Оренбург»: Фамейе вывел казанцев вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Оренбургом». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 35-й минуте матча нападающий казанцев Джоэль Фамейе открыл счёт с передачи Александра Зотова. Мирлинд Даку откликнулся на заброс к лицевой линии, прострелил оттуда в центр штрафной, набежавший Зотов пробил в касание, после чего мяч рикошетом от Фамейе залетел в сетку ворот.
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счётом 2:2, а «Оренбург» уступил московскому «Спартаку» — 2:3.
«Оренбург» завершил прошлый сезон чемпионата России на седьмом месте в турнирной таблице. Команда, которую возглавлял Марцел Личка, набрала 46 очков за 30 матчей. «Рубин» стал победителем Мелбет Первой лиги. Казанцы заработали 69 очков в 34 матчах и поднялись в РПЛ.
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