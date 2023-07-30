Защитник «Зенита» Эракович: я очень рад, что дебютировал, но не могу сказать, что счастлив

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал свой дебют в составе сине-бело-голубых.

«Я очень рад, что дебютировал, но не могу сказать, что счастлив, потому что мы вели в счёте и пропустили всего за три минуты до конца. А ведь всё было в наших руках! Но выйти на поле в составе «Зенита» — очень радостное событие для меня. Каждый футболист, сидящий на скамейке, ждёт возможности войти в игру в любой момент. Я не первый раз в карьере выхожу на замену вот так, незапланированно, так что не был растерян. Верю в себя, в то, что делаю, поэтому совершенно не нервничал.

Какие впечатления от российского футбола? Мне очень понравился и стадион, и атмосфера, и сама игра. «Ростов» — отличная команда. Мы вели в счёте до самого конца встречи, но нам не хватило трёх минут, чтобы выиграть. «Зенит» больше заслуживал победы, но ничего, двигаемся дальше», — приводит слова серба пресс-служба «Зенита».

22-летний футболист вышел на поле в матче 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) на 17-й минуте.