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Сергей Чебан обслужит матч «Амкала» и «Знамени» в Кубке России

Стали известны назначения арбитров на матчи 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

1 августа, вторник:

«Амкал» – «Знамя»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Андрей Бутенко.

2 августа, среда:

«Строгино» – «Знамя Труда»: судья – Сергей Колесник, ассистенты судьи – Сергей Ченцов, Илья Минин; резервный судья – Матвей Новиков; инспектор – Андрей Криворотов.

«Родина Медиа» – «Динамо» (Вологда): судья – Михаил Таран, ассистенты судьи – Денис Калинин, Вадим Феклистов; резервный судья – Илья Волков; инспектор – Константин Барсуков.

«Пионер» – «Дружба»: судья – Виктор Лацвиев, ассистенты судьи – Роман Головченко, Максим Новиков; резервный судья – Александр Оноприенко; инспектор – Заур Бозиев.

«Динамо» (Киров) – «Композит»: судья – Кирилл Гарафутдинов, ассистенты судьи – Илья Довольнов, Николай Король; резервный судья – Любовь Тарбеева; инспектор – Андрей Глот.

«Тверь» – «Электрон»: судья – Данила Цурков, ассистенты судьи – Евгений Денисовский, Никита Морозов; резервный судья – Денис Кашин; инспектор – Илья Барышников.

«СтавропольАгроСоюз» – «Машук-КМВ»: судья – Данил Набока, ассистенты судьи – Вячеслав Охрименко, Александр Харченко; резервный судья – Глеб Соколов; инспектор – Юрий Мирошник.

«Атом» – «Спартак» (Тамбов): судья – Андрей Стрелков, ассистенты судьи – Николай Зайцев, Егор Дьяков; резервный судья – Никита Латынцев; инспектор – Георгий Беликов.

«Коломна» – «Квант»: судья – Владислав Быков, ассистенты судьи – Евгений Шатилов, Тимофей Валов; резервный судья – Антон Силин; инспектор – Игорь Котковский.

«Носта» – «Уралец-ТС»: судья – Игорь Капленков, ассистенты судьи – Вячеслав Сливчук, Иван Томченко; резервный судья – Даниил Леонтьев; инспектор – Дмитрий Пятаев.

ФШМ – «Пересвет»: судья – Дмитрий Крайнов, ассистенты судьи – Азамат Жабоев, Андрей Малахов; резервный судья – Александр Ануфриев; инспектор – Дмитрий Любин.

«Темп» – «Динамо-Барнаул»: судья – Дмитрий Голов, ассистенты судьи – Иван Медведев, Олег Патраков; резервный судья – Виталий Евдокимов; инспектор – Виталий Аржанцев.

«Кировец-Восхождение» – «Динамо» (Санкт-Петербург): судья – Никита Новиков, ассистенты судьи – Андрей Савин, Кирилл Червоткин; резервный судья – Александр Пак; инспектор – Владимир Маньков.

«Псков» – «Луки-Энергия»: судья – Ефим Рубцов, ассистенты судьи – Антон Голубев, Роман Дмитриев; резервный судья – Владимир Артамонов; инспектор – Игорь Хоммутинников.

«Университет» – «Оргэнергострой»: судья – Андрей Мешков, ассистенты судьи – Данир Сагманов, Николай Юдин; резервный судья – Владислав Рыбаков; инспектор – Александр Коробков.

«Ильпар» – «Торпедо-Миасс»: судья – Михаил Яковлев, ассистенты судьи – Азамат Арсланов, Евгений Курукин; резервный судья – Ярослав Калиниченко; инспектор – Дмитрий Колосков.

2DROTS – «Сахалин»: судья – Ян Марушко, ассистенты судьи – Михаил Бальцеров, Семён Белов; резервный судья – Дмитрий Михалёв; инспектор – Владимир Гамеев.