«Сочи» представил новую форму, узор которой создан с помощью нейросети

«Сочи» в социальных сетях представил новую форму на сезон-2023/2024.

Фото: ФК «Сочи»

«Футбольная форма на новый сезон объединяет инновационный дизайн, вдохновлённый нейросетью и современными технологиями.

Главным элементом дизайна является графический узор, созданный с помощью алгоритмов нейросети», — написано в заявлении клуба.

Сегодня, 30 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с «Краснодаром». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре чемпионата России «Сочи» дома победил калининградскую «Балтику» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Мартин Крамарич и Ванья Дркушич.