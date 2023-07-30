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Бывший президент «Зенита» Туфрин: команда физически и тактически не готова к сезону

Бывший президент «Зенита» Туфрин: команда физически и тактически не готова к сезону
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался об игре петербуржцев в матче с «Ростовом» и прокомментировал удаление Сергея Семака.

«В «Зените» не понравился никто. Видно, что команда и физически, и тактически не готова к сезону. Кассьерра забил — это, конечно, хорошо. Он нападающий, должен забивать. Но во втором тайме не создали ничего. Середину поля потеряли, впереди ничего не получалось. Так-то ничего страшного не произошло — «Зенит» взял четыре очка в двух выездных матчах чемпионата. Просто с «Ростовом» не было игры. Мы часто говорим, что против «Зенита» в чемпионате России играют «на отбой», а тут он сам так играл во втором тайме. Это никуда не годится.

За что удалили Сергея Семака? Мы можем судить только по комментарию, который Семак дал после матча. Кукуляк пропустили фол на Клаудиньо. Но он пропускал и в одну, и в другую сторону. Судейство не было предвзятым. Если ты неудачно сделал замены, это не значит, что судья виноват. Эмоции тренеру надо сдерживать», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Матч 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» проходил 29 июля и завершился со счётом 1:1.

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