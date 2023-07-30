«Факел» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

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В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и московский «Локомотив». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Магаль, Калинин, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Погостнов, Самошников, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Пиняев, Изидор, Дзюба.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Факел» уступил «Ростову» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» — 2:2.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков за 30 матчей. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).