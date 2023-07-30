«Манчестер Сити» уступил мадридскому «Атлетико» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле (Южная Корея). «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.
На 66-й минуте счёт открыл нидерландский нападающий «Атлетико» Мемфис Депай. Через восемь минут преимущество испанской команды закрепил полузащитник Янник Карраско. На 85-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отыграл один мяч.
Мадридский «Атлетико» завершил сезон-2022/2023 чемпионата Испании на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 77 очков после 38 матчей. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал чемпионом Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 89 очков после 38 матчей.
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