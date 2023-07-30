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«Манчестер Сити» уступил мадридскому «Атлетико» в товарищеском матче

«Манчестер Сити» уступил мадридскому «Атлетико» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле (Южная Корея). «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.

На 66-й минуте счёт открыл нидерландский нападающий «Атлетико» Мемфис Депай. Через восемь минут преимущество испанской команды закрепил полузащитник Янник Карраско. На 85-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отыграл один мяч.

Мадридский «Атлетико» завершил сезон-2022/2023 чемпионата Испании на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 77 очков после 38 матчей. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал чемпионом Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 89 очков после 38 матчей.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
30 июля 2023, воскресенье. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Депай – 66'   0:2 Карраско – 74'   1:2 Диаш – 85'
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