«Манчестер Сити» уступил мадридскому «Атлетико» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле (Южная Корея). «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.

На 66-й минуте счёт открыл нидерландский нападающий «Атлетико» Мемфис Депай. Через восемь минут преимущество испанской команды закрепил полузащитник Янник Карраско. На 85-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отыграл один мяч.

Мадридский «Атлетико» завершил сезон-2022/2023 чемпионата Испании на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 77 очков после 38 матчей. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал чемпионом Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 89 очков после 38 матчей.