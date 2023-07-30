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Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
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«Краснодар» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00

«Краснодар» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00
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В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде победил московское «Динамо» со счётом 3:1, а «Сочи» обыграл калининградскую «Балтику» — 2:0.

«Краснодар» завершил прошлый сезон чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 48 очков после 30 матчей. «Сочи» финишировал на 10-й строчке, заработав 38 очков. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит» (70).

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