«Краснодар» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде победил московское «Динамо» со счётом 3:1, а «Сочи» обыграл калининградскую «Балтику» — 2:0.

«Краснодар» завершил прошлый сезон чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 48 очков после 30 матчей. «Сочи» финишировал на 10-й строчке, заработав 38 очков. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит» (70).