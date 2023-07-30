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Мигел Данни: уверен, что «Зенит» не потеряет звание чемпиона в новом сезоне РПЛ

Мигел Данни: уверен, что «Зенит» не потеряет звание чемпиона в новом сезоне РПЛ
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Бывший футболист Мигел Данни поделился ожиданиями от «Зенита» в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» пока что не привык играть без Малкома, поэтому команде нужно немного времени. Сейчас они начинают играть в другой футбол. Уверен, что «Зенит» не потеряет звание чемпиона в новом сезоне РПЛ: даже без Малкома», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Малком перешёл из санкт-петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что сумма трансфера составила € 60 млн. Малком выступал в «Зените» с 2019 по 2023 год.

«Зенит» выигрывает Российскую Премьер-Лигу пять сезонов подряд. На старте чемпионата России сезона-2023/2024 сине-бело-голубые набрали четыре очка за два тура.

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