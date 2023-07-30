«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ

Завершился матч 2-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и «Оренбургом». Команды сыграли вничью — 1:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте матча нападающий казанцев Джоэль Фамейе открыл счёт с передачи Александра Зотова. Мирлинд Даку откликнулся на заброс к лицевой линии, прострелил оттуда в центр штрафной, набежавший Зотов пробил в касание, после чего мяч рикошетом от Фамейе залетел в сетку ворот.

На 81-й минуте Матиас Перес сравнял счёт. После розыгрыша углового мяч заметался в казанской штрафной, Кирилл Капленко с полулёта прострелил во вратарскую, а Перес уже с линии ворот протолкнул мяч в сетку.

Команды сыграли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).