Саудовские клубы хотят заполучить Иммобиле, ему предлагают контракт на € 25 млн в год

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле стал объектом серьёзного интереса со стороны ряда команд из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, саудовские клубы улучшили своё предложение – ранее Иммобиле давали контракт на € 20 млн в год, сейчас эта сумма выросла до € 25 млн в год. Итальянскому форварду предлагают контракт до 2026 года, но пока нет никакой конкретики по сумме трансфера для «Лацио». Пока что переговоры находятся на очень ранних стадиях.

В сезоне-2022/2023 на счету Иммобиле 38 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с римским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.