Агент Эджуке: в ЦСКА нам ясно дали понять, что тренер не рассчитывает на Чидеру
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Футбольный агент Атта Анеке, представляющий интересы игрока «Антверпена» Чидеры Эджуке, назвал причины, по которым нигериец приостановил контракт с ЦСКА.
«В ЦСКА нам ясно дали понять, что новый тренер не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов.
При иных обстоятельствах Чиди до сих пор выступал бы за ЦСКА, он искренне любил клуб. Помимо «Антверпена», у нас было несколько интересных вариантов, но этот мы посчитали наиболее многообещающим», – заявил агент в интервью Metaratings.
Эджуке уже приостанавливал контракт с ЦСКА летом 2022 года, после чего на правах годичной аренды ушёл в «Герту», в составе которой в 21 матче во всех турнирах отдал три результативные передачи.
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