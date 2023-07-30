Агент Эджуке: в ЦСКА нам ясно дали понять, что тренер не рассчитывает на Чидеру

Футбольный агент Атта Анеке, представляющий интересы игрока «Антверпена» Чидеры Эджуке, назвал причины, по которым нигериец приостановил контракт с ЦСКА.

«В ЦСКА нам ясно дали понять, что новый тренер не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов.

При иных обстоятельствах Чиди до сих пор выступал бы за ЦСКА, он искренне любил клуб. Помимо «Антверпена», у нас было несколько интересных вариантов, но этот мы посчитали наиболее многообещающим», – заявил агент в интервью Metaratings.

Эджуке уже приостанавливал контракт с ЦСКА летом 2022 года, после чего на правах годичной аренды ушёл в «Герту», в составе которой в 21 матче во всех турнирах отдал три результативные передачи.