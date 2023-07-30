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«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Баварии» Теля

«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Баварии» Теля
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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» нацелился на 18-летнего нападающего мюнхенской «Баварии» Матиса Теля и постарается приобрести игрока в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, клубы не рассматривают вариант с арендой французского форварда, только полноценный трансфер. Важно отметить, что возможный переход нападающего «шпор» Гарри Кейна в немецкий клуб никак не влияет на данный трансфер. Стороны уже ведут конкретные переговоры по переходу Теля, которые продвигаются довольно хорошо. Сам Матис не хочет уходить из «Баварии» этим летом.

В прошедшем сезоне немецкого чемпионата Тель провёл 22 матча в составе «Баварии», в которых сумел забить пять мячей. Контракт игрока с мюнхенцами действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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