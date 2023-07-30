Гершкович: молодёжь «Динамо» деградирует, и дело не только в тренерах

Бывший нападающий московского «Динамо», председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился впечатлениями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Динамо» (3:3).
«К сожалению, динамовцы разочаровывают. У них очень много проблем в обороне, и руководству нужно задуматься о селекционной составляющей, где пока не проделывается необходимая работа. Ещё меня поразило то, что функционально команда находилась, мягко говоря, не в лучшем состоянии и после 60-й минуты просто встала. Ну и самое основное – огорчает, что в «Динамо» не прогрессируют молодые талантливые ребята. Более того, они даже деградируют. Я уже говорил об этом, и не только я, многие говорят. Наверное, здесь дело не только в тренерах, но и в самих футболистах, потому что тренеры разные, а результат один и тот же», — приводит слова Гершковича «Евро-Футбол.Ру».
- 30 июля 2023
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