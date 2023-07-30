«Факел» — «Локомотив»: Марков сравнял счёт

На «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Факел» принимает московский «Локомотив». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:1.
На 12-й минуте Артём Дзюба вывел «Локомотив» вперёд. На 33-й минуте Евгений Марков сравнял счёт.
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Факел» уступил «Ростову» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» — 2:2.
«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков за 30 матчей. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).
- 30 июля 2023
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