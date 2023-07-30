Ярошик: «Оренбург» не выглядел хуже «Рубина»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Очень рад, что дожали «Рубин» и забили мяч. Было бы очень тяжело, если бы проиграли при такой игре. «Оренбург» не выглядел хуже соперника. Я рад результату. После поражения от ЦСКА у нас был хороший настрой, хотели играть первым номером. У нас есть игроки, которые способны делать это.

Придаст ли эта ничья команде положительный импульс? Конечно, это очень важное очко для «Оренбурга». Если бы опять проиграли, то было бы сложно настраивать игроков на следующий матч. Будем двигаться вперёд.

Устраивала ли ничья после того, как «Оренбургу» удалось сравнять счёт? Не устраивала. Мы иногда по три-четыре минуты играли без мяча, а после перехвата сразу забрасывали его вперёд, где некому было сыграть на подборе. Из‑за этого снова получали атаку на свои ворота, поэтому и немного успокаивал ребят», — сказал Ярошик в интервью «Матч ТВ».