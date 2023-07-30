«Марсель» подписал форварда «Шеффилда» Ндиайя — Романо

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиай в скором времени станет игроком «Марселя». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны согласовали все детали перехода. Игрок подпишет долгосрочный контракт до конца июня 2028 года. 23-летний футболист пройдёт медицинское обследование в воскресенье, 30 июля.

В сезоне-2022/2023 Ндиай провёл 52 матча за «Шеффилд Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о переходе футболиста «Уотфорда» в «Марсель».