«Факел» — «Локомотив»: Тикнизян вывел гостей вперёд

На «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже продолжается матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Факел» принимает московский «Локомотив». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте Артём Дзюба вывел «Локомотив» вперёд. На 33-й минуте счёт сравнял Евгений Марков. На 60-й минуте Наир Тикнизян вывел вперёд гостей.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Факел» уступил «Ростову» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» — 2:2.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков за 30 матчей. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).