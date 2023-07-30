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Саудовский «Аль-Ахли» объявил о трансфере вингера «Ньюкасла» Сент-Максимена

Саудовский «Аль-Ахли» объявил о трансфере вингера «Ньюкасла» Сент-Максимена
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Вингер «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен стал игроком «Аль-Ахли». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба. «Аль-Ахли» заключил с новым футболистом трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).

В минувшем сезоне 26-летний французский полузащитник провёл 25 матчей за «Ньюкасл» в рамках английской Премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Контракт Сент-Максимена с «Ньюкаслом» был рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в € 32 млн.

Ранее стало известно ещё об одном трансфере: вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез перешёл в «Аль-Ахли».

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