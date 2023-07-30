Саудовский «Аль-Ахли» объявил о трансфере вингера «Ньюкасла» Сент-Максимена
Поделиться
Вингер «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен стал игроком «Аль-Ахли». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба. «Аль-Ахли» заключил с новым футболистом трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).
В минувшем сезоне 26-летний французский полузащитник провёл 25 матчей за «Ньюкасл» в рамках английской Премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Контракт Сент-Максимена с «Ньюкаслом» был рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в € 32 млн.
Ранее стало известно ещё об одном трансфере: вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез перешёл в «Аль-Ахли».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2023
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:25
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:08
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:49
-
18:48
-
18:44
-
18:39
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:08
-
18:06
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:44
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:10
Партнерский контент