Рапино: мой настрой на каждом занятии – «Сейчас надеру вам задницы». Помогает всей команде
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Нападающая сборной США Меган Рапино рассказала о настрое на тренировках.
«Мой настрой на каждом занятии – «Сейчас надеру вам задницы». И это помогает не только мне, но и всей команде. Так что это действительно эффективно. В конце концов, иногда кажется, что всё потеряно, а потом я принимаю участие ещё в одном чемпионате мира», — приводит слова Рапино Daily Mail.
38-летняя Рапино дважды выигрывала чемпионат мира (2015, 2019), становилась серебряным призёром мирового первенства (2011), а также становилась олимпийской чемпионкой в 2012 году и бронзовым призёром Олимпийских игр в 2020 году.
На ЧМ-2023 Рапино приняла участие в матче группового этапа с Вьетнамом, который завершился победой США со счётом 3:0.
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