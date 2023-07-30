«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 30 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Кайо, Волков, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ахметов, Кордоба.
«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Макарчук, Батырев, Кравцов, Маргасов, Юсупов, Джорджевич, Мигель.
«Краснодар» начал сезон с уверенной победы над «Динамо» (3:1) в чемпионате, а в Фонбет Кубке России проиграл «Спартаку» (1:2). Команду тренирует сербский специалист Владимир Ивич.
«Сочи» начал сезон с двух побед подряд: в чемпионате дома была обыграна «Балтика» (2:0), а в Кубке России — «Факел» (3:1) на выезде. Главным тренером «Сочи» работает россиянин Дмитрий Хохлов.
В 3-м туре «Краснодар» ожидает матч с «Пари НН», а «Сочи» дома сыграет с «Ахматом».
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