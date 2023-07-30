«Локомотив» разгромил «Факел» в матче РПЛ, Тикнизян отметился дублем

На «Центральном стадионе профсоюзов» завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» принимал московский «Локомотив». Железнодорожники одержали победу со счётом 3:1.
На 12-й минуте Артём Дзюба вывел «Локомотив» вперёд. На 33-й минуте счёт сравнял Евгений Марков. На 60-й минуте Наир Тикнизян вывел вперёд гостей, а на 68-й Сергей Пиняев удвоил преимущество железнодорожников. На 89-й минуте Тикнизян сделал счёт разгромным.
После двух туров у «Локомотива» четыре очка, а у «Факела» — ноль.
«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков за 30 матчей. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).
- 30 июля 2023
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