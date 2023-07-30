Роман Широков: «Спартаком» стали восхищаться? Мы очень рано делаем долгосрочные выводы

Экс-игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков оценил старт сезона в исполнении красно-белых.
«Спартаком» стали восхищаться? Мы очень рано делаем долгосрочные выводы. У «Спартака» часто бывает хорошая весна и невзрачная весна. Можно провести блестяще 27 туров, а потом что-то случится. Как у того же «Ростова». Так что по «Спартаку» нужно очень аккуратно оценивать, чтобы потом не расстраиваться», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Красно-белые также оказались сильнее «Краснодара» (2:1) в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Прошлый сезон чемпионата России «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице.
- 30 июля 2023
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