«Наполи» хочет подписать Мавропаноса на замену Ким Мин Джэ

Итальянский «Наполи» рассматривает 25-летнего греческого защитника «Штутгарта» Константиноса Мавропаноса в качестве замены ушедшему в мюнхенскую «Баварию» Ким Мин Джэ. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Мавропанос считается наиболее приоритетным вариантом для «Наполи» на данный момент, поскольку сможет хорошо закрыть проблемную позицию за довольно небольшие деньги. Немецкий клуб оценивает немецкого защитника в € 20 млн, что более чем устраивает чемпионов Италии. Другие варианты на позицию центрального защитника будут дороже, потому Мавропанос — приоритет для «Наполи» в данный момент.

В прошедшем сезоне немецкого чемпионата Мавропанос провёл 28 матчей за «Штутгарт», в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами и одним голевым пасом. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.