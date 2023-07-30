Галактионов: «Локомотив» одержал важную победу, «Факел» — очень крепкая команда
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом», в котором его команда одержала победу со счётом 4:1.
«Моменты возле наших ворот возникали только после стандартов. Мы пропустили один мяч, но нужно отдать должное нашим ребятам. Команда вышла на второй тайм заряженной, с характером, переломили ход игры. Нужно поблагодарить ребят, важная победа. Ожидали тяжёлый матч. «Факел» — очень крепкая и организованная команда, боевитая.
В перерыве говорили об определённых нюансах, о том, как надо действовать в определённых ситуациях. Команда вышла на второй тайм с совершенно другим посылом», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
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