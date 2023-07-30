Тренер «Факела» Евсеев взял на себя ответственность за поражение в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).

«Два разных тайма. В первом требования, которые были сказаны, полностью выполнялись. Играли вперёд, за спину группе обороны соперника, создавали давление. Во втором тайме этого было мало. Почему‑то стали играть поперёк, игра поменялась, не было давления с нашей стороны.

Соперник чуть‑чуть перестроился, но даже в этой ситуации надо было гнуть свою линию. Понятно, что соперник стал играть на наших качествах. Выманивали группу игроков возле своей штрафной, и уже игроки обороны делали длинную передачу на Дзюбу. Он сбрасывал. У соперника было в этом компоненте преимущество.

Возьму на себя ответственность за этот результат. Проигрывает тренер. Много чего можно сказать, но это останется в раздевалке. Может быть, в перерыве не донесли, что игра может поменяться. Это футбол, тут делают определённые поправки. Не получилось. О чём мы говорили, на том и попали», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».