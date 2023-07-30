«Краснодар» — «Сочи»: Кайо вывел хозяев вперёд в конце первого тайма

Сегодня, 30 июля, проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 45+1-й минуте матча, под конец первого тайма, бразильский защитник Кайо Панталеан вывел хозяев вперёд — 1:0.
Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. «Сочи» по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России занял десятое место в турнирной таблице. «Краснодар» начал сезон с уверенной победы над «Динамо» (3:1) в чемпионате, а в Фонбет Кубке России проиграл «Спартаку» (1:2). «Сочи» начал сезон с двух побед подряд: в чемпионате дома была обыграна «Балтика» (2:0), а в Кубке России — «Факел» (3:1) на выезде.
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