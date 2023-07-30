«Что происходит?» Обляков отреагировал на перебивание пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА
Поделиться
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков отреагировал на эпизод с перебиванием пенальти в ворота армейцев в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».
«Что происходит???» — написал Обляков в своём телеграм-канале.
В компенсированное к первому тайму время в ворота ЦСКА был назначен 11-метровый удар. Жёлтую карточку получил полузащитник армейцев Милан Гаич. Игорь Акинфеев отразил пенальти, но после просмотра видеоповтора Гаичу поменяли наказание на красную карточку. После удаления Милана «Ахмат» перебил и реализовал пенальти.
Первый тайм завершился со счётом 2:2. В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
21:09
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:50
-
20:36
-
20:32
-
20:31
-
20:25
-
20:24
-
20:12
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:25
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:08
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:49
-
18:48
-
18:44
Партнерский контент