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«Что происходит?» Обляков отреагировал на перебивание пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА

«Что происходит?» Обляков отреагировал на перебивание пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков отреагировал на эпизод с перебиванием пенальти в ворота армейцев в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Что происходит???» — написал Обляков в своём телеграм-канале.

В компенсированное к первому тайму время в ворота ЦСКА был назначен 11-метровый удар. Жёлтую карточку получил полузащитник армейцев Милан Гаич. Игорь Акинфеев отразил пенальти, но после просмотра видеоповтора Гаичу поменяли наказание на красную карточку. После удаления Милана «Ахмат» перебил и реализовал пенальти.

Первый тайм завершился со счётом 2:2. В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 13'   1:1 Конате – 27'   1:2 Чалов – 45+1'   2:2 Конате – 45+11'
Удаления: Быстров – 12' / Гаич – 45+10'
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