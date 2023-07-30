Зайнутдинов — о первом тайме с «Ахматом»: большие вопросы к судейству

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о судействе в первом тайме матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда встречается с «Ахматом» на выезде.

«Честно говоря, когда они нам последний гол забивали, я не знаю… Пенальти пробили – не забили. После этого он свистит и красную карточку даёт. Почему до пенальти не посмотрели? Большие вопросы к судейству. Даже нечего сказать. Что по игре? Мы плохо играем», — сказал Зайнутдинов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент счёт в матче ничейный — 2:2. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В первом тайме все голы были забиты с пенальти. Также с поля были удалены защитника обеих команд — Милан Гаич (ЦСКА) и Марат Быстров («Ахмат»).