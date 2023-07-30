«Катастрофа, убийство, беспредел». Директор по коммуникациям ЦСКА — об игре с «Ахматом»
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на эпизод с перебиванием пенальти в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».
«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол VAR. Катастрофа. Убийство. Беспредел», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.
В компенсированное к первому тайму время в ворота ЦСКА был назначен 11-метровый удар. Жёлтую карточку получил полузащитник армейцев Милан Гаич. Игорь Акинфеев отразил пенальти, но после просмотра видеоповтора Гаичу поменяли наказание на красную карточку. После удаления Милана «Ахмат» перебил и реализовал пенальти.
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